Российский вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии на юго-востоке страны в районе пограничного перехода Койдула. Об этом сообщается в заявлении эстонского МИД.

«С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и печальный случай, который отнюдь не приемлем», - отметили в министерстве.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали посла России для выражения протеста и вручения ноты о нарушении эстонской воздушной границы. Там подчеркнули, что Москва должна уважать принципы национального суверенитета и территориальной целостности и международного права.