Наркоманская ссора в Баку: Байбеков убил «Фахы» и сел в тюрьму на 16 лет
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 56-летнего жителя Баку Равиля Байбекова, обвиняемого в умышленном убийстве.
Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел 29 марта текущего года в поселке Амирджан Сураханского района. Байбеков во время ссоры на почве личного конфликта нанес ножевые ранения 50-летнему Фахраддину Асадову. В квартире мужчины проживали вдвоем. Пострадавший скончался на месте.
По факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.
Обвиняемый Равиль Байбеков признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своем заявлении он заявил, что не имел намерения убивать своего близкого друга Фахреддина.
Мужчины познакомились три года назад, когда Равиль встретил Фахреддина, которого называл «Фахы». Оба были алкоголиками и наркоманами. Фахреддин ранее работал таксистом, но потом продал свою машину. Его жена и дети уехали за границу.
«Я работал мастером и так зарабатывал на жизнь. Иногда брал с собой Фахы, чтобы иметь деньги на хлеб. Он говорил, что ему негде жить, и я из жалости привел его к себе домой».
Согласно заявлению Байбекова, он никогда не брал у Фахреддина платы за проживание, наоборот, помогал ему и подбрасывал денег на карманные расходы.
За день до происшествия Фахреддин приобрел наркотик «кокос», который мужчины употребили вместе. Утром Фахреддин вновь почувствовал сильную тягу к наркотику, однако денег на приобретение новой дозы уже не было. На этой почве мужчина начал вести себя агрессивно. Это не понравилось Байбекову и тот ударил «Фахы» ножом. Сразу опомнившись, Равиль попытался оказать другу первую медицинскую помощь.
«Так как у меня не было мобильного телефона, я вышел из дома, чтобы позвонить в экстренные службы. Я не собирался убивать Фахреддина. Мне очень жаль. Я пытался сделать все возможное, чтобы сохранить ему жизнь», - сказал он.
Сестра погибшего сообщила в своем заявлении, что ее брат по натуре был очень тихим человеком. Хотя ранее он и работал таксистом, перенесенный инсульт заставил его отказаться от этой профессии: «Он был разведен, влачил нищее существование и стал наркоманом. Его трижды госпитализировали из-за наркозависимости. После развода жил в съемной квартире. Позже он жил у Равиля. Часто приезжал к нам, я всегда давала ему деньги на его финансовые нужды. У него не было мобильного телефона, он звонил с разных номеров, присылал фотографии банковских карт, хотел, чтобы я переслала деньги, и я это делала. Я намеренно не давала ему много, чтобы он не покупал наркотики».
Сестра погибшего заявила, что простила Байбекова и попросила суд назначить более мягкое наказание.
Решением суда Равиль Байбеков приговорен к 16 годам колонии строгого режима.