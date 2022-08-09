Наркоманская ссора в Баку: Байбеков убил «Фахы» и сел в тюрьму на 16 лет

Инара Рафикгызы 22:05

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 56-летнего жителя Баку Равиля Байбекова, обвиняемого в умышленном убийстве. Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел 29 марта текущего года в поселке Амирджан Сураханского района. Байбеков во время ссоры на почве личного конфликта нанес ножевые ранения 50-летнему Фахраддину Асадову. В квартире мужчины проживали вдвоем. Пострадавший скончался на месте. По факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. Обвиняемый Равиль Байбеков признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своем заявлении он заявил, что не имел намерения убивать своего близкого друга Фахреддина.

Мужчины познакомились три года назад, когда Равиль встретил Фахреддина, которого называл «Фахы». Оба были алкоголиками и наркоманами. Фахреддин ранее работал таксистом, но потом продал свою машину. Его жена и дети уехали за границу. «Я работал мастером и так зарабатывал на жизнь. Иногда брал с собой Фахы, чтобы иметь деньги на хлеб. Он говорил, что ему негде жить, и я из жалости привел его к себе домой». Согласно заявлению Байбекова, он никогда не брал у Фахреддина платы за проживание, наоборот, помогал ему и подбрасывал денег на карманные расходы.