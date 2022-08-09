Глава МАГАТЭ выступит в Совбезе ООН из-за Запорожской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что гендиректор организации Рафаэль Гросси выступит в Совбезе ООН в четверг, 11 августа, где проинформирует Совбез о ситуации с безопасностью на Запорожской атомной электростанции.

Ранее выступление главы МАГАТЭ анонсировал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Я приветствую эту возможность проинформировать Совет. Жизненно важно, чтобы МАГАТЭ присутствовало на станции, чтобы помочь снизить опасность возможной ядерной катастрофы», - цитирует МАГАТЭ в Twitter своего руководителя.