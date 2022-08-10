Глава Пентагона: НАТО не хочет войны с Россией, но…

«НАТО не стремится к войне против России, но будет продолжать придерживаться принципа коллективной безопасности». Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе брифинга в Латвии.

Он отметил, что обновленная позиция альянса просто отражает неизменную и торжественную приверженность пятой статье.

«Нападение на одного союзника НАТО - это нападение на всех союзников НАТО», - заявил глава Пентагона, добавив, что сложившаяся ситуация в мировой политике требует от альянса более быстрого и надежного реагирования на вызовы.