Когда Евросоюз обсудит запрет на выдачу виз россиянам?

Европейский Союз рассматривает возможность запрета на выдачу шенгенских виз россиянам уже в конце августа, сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Он сказал, что министры ЕС обсудят запрет на выдачу виз российским гражданам на встрече в Праге в конце месяца. Р. Йозвяк добавил, что существует вероятность того, что страны ЕС не смогут достичь соглашения.

«На данный момент маловероятно, что ЕС в целом согласится прекратить выдачу туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС против России в этом году, «все возможно», – заключил министр.