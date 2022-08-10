«Сохнут» переходит на удаленку в России

Представительство Еврейского агентства «Сохнут» в России не исключает переход на дистанционную работу. Об этом изданию The Jerusalem Post заявил источник в агентстве.

«Еврейское агентство будет осуществлять всю свою работу по репатриации из Израиля онлайн или по телефону», - сказал источник. Кроме того, агентство изменит свою модель работы на модель благотворительных фондов.

«Они не будут заниматься физическими упражнениями в России после своего «исхода» из России, но будут финансировать местные мероприятия или отправлять временных преподавателей из Израиля, чтобы помочь общине», - сказал собеседник издания.

Напомним, что ранее Минюст России попросил ликвидировать Еврейское агентство «Сохнут». В суде сообщили, что иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.