Швейцария готова представлять интересы Украины в России

Швейцария и Украина договорились о возможности представлять интересы Украины в России через швейцарские дипломатические миссии, сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Швейцарии Микель Штайнер.

Если Москва одобрит это предложение, то россияне смогут получать визы в Украину в посольстве и консульствах Швейцарии, а украинские дипломаты при посредничестве Швейцарии смогут оказывать консульскую помощь гражданам Украины, находящимся в России, и россиянам, проживающим в Украине. Швейцария также готова выступать принимающей стороной для российско-украинских переговоров.

В МИД России в ответ на совместную инициативу Украины и Швейцарии заявили, что министерство не контактирует со Швейцарией по данному вопросу. Ведомство подчеркнуло, что Россия не готова рассматривать предложения о посредничестве от стран, присоединившихся к международным санкциям против России.