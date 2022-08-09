Президент Литвы: «Если Россия преуспеет в Украине, следующей целью будут страны Балтии»

«Россия ожидала, что возьмет Киев за несколько дней и что эта война не будет иметь больших политических и экономических последствий. Но мы видим, что это совсем не так. Конфликт не решить, сидя за столом переговоров. Конфликт будет решен на поле боя. Я не вижу других альтернатив, и мы должны направить все усилия, чтобы достичь победы Украины в этой войне. Все другие сценарии могут быть очень темными для Украины, Литвы и всего демократического мира». Об этом в интервью «Голос Америки» заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, «если Россия преуспеет в Украине, они придут к нашим дверям».

«Я не знаю, кто будет их следующей целью – страны Балтии, возможно, Польша, возможно, Румыния, но это не самый важный вопрос. Самый главный вызов – в формате НАТО и Евросоюза делать то, что остановило бы Россию», - сказал литовский лидер.