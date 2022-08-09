Глава обороны Днепра: в Офисе Зеленского морочат всем головы

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан обвинил власти в том, что они ведут ошибочную информационную политику, не предоставляя гражданам правдивой информации о состоянии дел на фронте.

«Людям нужна информация. Люди хотят знать правду. И даже правду о войне. Потому что очень много фактов скрываются. Еще раз говорю, должна быть военная цензура. Для этого должны быть четко выписанные критерии, где говорится, что такие, такие факты не освещаются», - сказал он в интервью BBC.

«Извините, когда вообще разные советники Офиса президента рассказывают много дней подряд, что сейчас мы начнем контрнаступление в Херсонской области, ВСУ начнут… И делают это на постоянной основе – люди ожидают этого. Люди надеются на это… Один помощник Офиса президента, другой некий эксперт Офиса президента, третий – выходят и ежедневно забалтывают людей. Морочат им головы – сейчас Хаймарсы, здесь разбили, здесь пойдем. Начинаем контрнаступление. 3-6 недель – освободим Херсон. Это ложь. Людям нужно говорить правду», - подчеркнул Корбан.