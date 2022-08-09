Глава обороны Днепра: в Офисе Зеленского морочат всем головы
Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан обвинил власти в том, что они ведут ошибочную информационную политику, не предоставляя гражданам правдивой информации о состоянии дел на фронте.
«Людям нужна информация. Люди хотят знать правду. И даже правду о войне. Потому что очень много фактов скрываются. Еще раз говорю, должна быть военная цензура. Для этого должны быть четко выписанные критерии, где говорится, что такие, такие факты не освещаются», - сказал он в интервью BBC.
«Извините, когда вообще разные советники Офиса президента рассказывают много дней подряд, что сейчас мы начнем контрнаступление в Херсонской области, ВСУ начнут… И делают это на постоянной основе – люди ожидают этого. Люди надеются на это… Один помощник Офиса президента, другой некий эксперт Офиса президента, третий – выходят и ежедневно забалтывают людей. Морочат им головы – сейчас Хаймарсы, здесь разбили, здесь пойдем. Начинаем контрнаступление. 3-6 недель – освободим Херсон. Это ложь. Людям нужно говорить правду», - подчеркнул Корбан.
По его словам, российская армия укрепляет свои позиции на Юге Украины, перебрасывая туда людей и технику.
«Например, на прошлой неделе в Херсонскую область россияне завезли около 30 батальонно-тактических групп. Знаете, сколько это людей - 20 тысяч. Хотя говорили, что у России нет резервов, что он из Крыма никого не завозит. Он завез кучу техники, танки.
О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем морочить головы людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правду. Чем когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности», - сказал он.