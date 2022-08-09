Эльмир Алиев, Вена 04:43

Самолет AZAL приземлился в Международном аэропорту Вены. Футболисты «Нефтчи», а вместе с ними и представители СМИ, среди которых и корреспондент haqqin.az, проследовали к паспортному контролю. Длинная очередь наконец-то рассосалась. Протягиваю паспорт. - Вы футбольный болельщик? – спрашивает пограничник. - Нет, я - журналист. - А я болельщик «Рапида», - говорит он, улыбаясь. - Завтра будет сложный матч. - Гол, забитый в концовке матча в Баку, дает вам неплохие шансы на выход в следующий раунд, - отвечаю собеседнику, вспоминая крайне неприятные последние минуты игры на «Баксель Арене». - Да, но в любом случае надо забивать. А у «Нефтчи» очень хорошая защита, - заявил фанат венского клуба перед тем, как поставить печать в моем паспорте и попрощаться.

Значит, «Нефтчи» своей игрой в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Рапидом» (2:1) произвел яркое впечатление не только на нас, но и на австрийцев, которые всерьез переживают за исход двухматчевого противостояния. За время пребывания в Вене удалось пообщаться с разными людьми, и все очень впечатлены игрой «Нефтчи» в Баку. Есть положительные отзывы и в прессе. Нашу команду уважают и даже в какой-то степени побаиваются. По общему мнению, азербайджанскому клубу не хватило в концовке опыта, чтобы сохранить преимущество в два гола. Да, игра «Нефтчи» в первом матче с «Рапидом» вселила уверенность и надежду. Конечно, было бы куда лучше, если бы наша команда не пропустила в концовке. Этот гол вполне может стать решающим в этой дуэли. И ведь «Рапид» не просто отыграл один мяч. Австрийцы получили определенное психологическое преимущество, которое теперь постараются реализовать в ответной игре.

Но вернемся к игре «Нефтчи». Команда Лауренциу Регекампфа была хороша. Порой даже очень. Вице-чемпион Азербайджана прибавляет в еврокубках от игры к игре и, бесспорно, это был лучший матч команды при румынском специалисте. «Нефтчи» продемонстрировал более сбалансированную игру, действовал в обороне увереннее, чем в домашней игре с кипрским «Арисом» и уж тем более лучше по сравнению с гостевой встречей в Ларнаке. Центральные защитники Соломон Кверквелия и Воислав Станкович все лучше взаимодействуют друг с другом. И даже Мамаду Мбодж, которого Регекампф использует на фланге и к которому было очень много вопросов после поражения на Кипре, уже не выглядит столь беспомощно. «Нефтчи» играл вдохновенно. В последний раз такой «Нефтчи» в еврокубках мы видели в 2019 году, когда бакинцы вынесли из Лиги Европы российский «Арсенал». В гостях наша команда победила 1:0, а дома разгромила соперника со счетом 3:0. Счет 3:0 мог быть и в игре с «Рапидом». Австрийцы в конце матча оголили тылы и если бы на поле к тому моменту оставались более опытные и мастеровитые футболисты, то «Нефтчи», вполне вероятно, забил бы и третий мяч. Но все получилось иначе…

Начиная с 77-й минуты Регекампф стал убирать с поля основных футболистов. Сначала он заменил всегда активного Юсуфа Лаваля и автора первого гола Кенни Сайефа, выпустив Рахмана Гаджиева и Азера Алиева. Затем ушел капитан Эмин Махмудов и еще один опытный игрок Эдди Исрафилов, а вместо них на поле появились Гильерме Пато и Фарид Юсифли. Ну и напоследок румынский тренер убрал Мбоджа, заменив его на Омара Булудова. То есть вместо одного местного игрока и четырех легионеров на поле вышли один иностранец и четверо местных. Не хочется никого обижать, но было понятно, а после этой игры мы в этом еще раз убедились, что многие азербайджанские футболисты «Нефтчи» к матчам такого уровня, к сожалению, пока не готовы. Так почему же Регекампф их выпустил? После игры румын объяснил свои замены жарой. По его словам, замененные футболисты ближе к концу матча еле волочили ноги. Да, погодные условия были в тот вечер непростыми, но именно в такой ситуации и нужно проявлять морально-волевые качества. В каком матче как ни в этом футболисты должны были терпеть и биться до конца? Возможно, Регекампф просто на тот момент не знал, на что могут быть способны местные игроки «Нефтчи» в такой ситуации и с таким соперником. Думаю, что теперь ему многое стало ясно…

Конечно, всем нам хочется, чтобы в наших ведущих клубах в стартовых составах было как можно больше азербайджанцев. Но что делать, если наши ребята пока не тянут? Искусственно вводить их в состав ценою пропущенных голов в решающих матчах? Нет, так нельзя! Еще раз посмотрите на гол, который забил «Рапид» в конце матча. Рахман Гаджиев вместо того, чтобы подержать мяч или отдать ближнему, пасует вперед. В результате потеря, гости начинают атаку, Азер Салахлы, который вышел с первых минут, но, наверное, был худшим среди игроков стартового состава, невероятным образом не попадает по мячу и позволяет сопернику пробить по воротам. Так счет стал 2:1. Замены, сделанные Регекампфом, показали, что на сегодняшний день на скамейке у бакинского клуба практически нет игроков, равных по силам футболистам, выходящим в основе. Поэтому «Нефтчи» и продолжает усиливаться.