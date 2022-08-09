«Вспышки» в аэропорту в Беларуси. В Минске опровергают

В ночь на 11 августа телеграм-каналы и СМИ сообщали о «взрывах» в районе аэродрома Зябровка, который находится недалеко от белорусского города Гомель.

Отмечалось, что аэродром находится под контролем российских войск. Якобы начиная с 00:30 было не менее восьми «вспышек».

Утром в четверг Министерство обороны Беларуси опровергло информацию о взрывах на военном аэродроме под Гомелем. В военном ведомстве уточнили, что там произошло возгорание двигателя в одной из единиц техники, пострадавших нет.

«В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области сообщаем, что 10 августа около 23:00 во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны.