Электроснабжение в Бакинском аэропорту восстановлено

В Международном аэропорту Гейдар Алиев восстановлено полноценное электроснабжение. В настоящее время вся инфраструктура бакинского аэропорта функционирует в штатном режиме, сообщили haqqin.az в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В пресс-службе отметили, что нарушение электроснабжения в аэропорту не оказало серьезного влияния на график прилетов и вылетов рейсов.

Напомним, накануне в пресс-службе сообщили, что из-за нарушения электроснабжения Международного аэропорта Гейдар Алиев для обеспечения электроэнергии пассажирских терминалов были задействованы резервные мощности. Из-за проблем электрообеспечения аэропорт оперативно был переведен на резервные источники питания.