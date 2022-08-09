В Пхеньяне пригрозили Южной Корее и рассказали о «тяжелой болезни» Ким Чен Ына

«Если враг продолжит опасные деяния, из-за которых вирус может проникнуть в нашу республику, мы ответим, уничтожив власти Южной Кореи, как и сам вирус», - приводит агентство слова Ким Ё Чжон.

По ее словам, противодействие COVID-19 – это не просто борьба с вирусом, а «настоящая война с врагом», угрожавшим существованию КНДР и ее народа. Сестра Ким Чен Ына назвала действия южного соседа «порочными».

В то же время Министерство объединения Республики Корея выразило сожаление в связи с этими заявлениями Ким Ё Чжон, назвав их необоснованными.

Сестра лидера КНДР также заявила, что ее брат серьезно заболел во время эпидемии «лихорадки» в Северной Корее, пишет The Guardian. По мнению издания, она имела в виду, что глава республики мог переболеть коронавирусом. «Несмотря на то, что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться в условиях противоэпидемической войны», - пояснила Ким Ё Чжон.

Накануне руководитель КНДР Ким Чен Ын объявил о «победе над коронавирусом». «Цель нашей борьбы за превращение нашей территории в чистую, свободную от вредоносных вирусов, в кратчайшие сроки достигнута», - заявил он, отметив, что в стране с конца июля не выявлено ни одного зараженного, а умерли от COVID-19 74 человека.

Всего с конца апреля по конец июля COVID-19 в КНДР заболели более 4,772 млн человек. Пхеньян связывал вспышку COVID-19 c запуском воздушных шаров со стороны Южной Кореи. В Сеуле это отрицали.