Россияне снова ударили по Днепропетровской области: есть жертвы

Ночью 11 августа российская армия атаковала четыре района Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В частности, Никопольский район трижды подвергся обстрелам из "Градов", зафиксировано 120 прилетов российских снарядов. "В Никополе два человека погибли, семеро ранены, среди них 13-летняя девочка. В городе изуродовано более 40 многоэтажек", - уточнил Резниченко.

Кроме того, россияне обстреляли Криворожский, Синельниковский и Днепровский районы. Есть многочисленные разрушения.

Напомним, ночью 10 августа армия РФ обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов". Жертвами атаки стали 14 человек.