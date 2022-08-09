Турция и Казахстан будут обмениваться разведданными

Власти Казахстана утвердили протокол о сотрудничестве с Турцией в области военной разведки, передает КазТАГ.

«Утвердить прилагаемый протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки, совершенный в Анкаре 10 мая 2022 года», - говорится в постановлении правительства Казахстана. Документ уже введен в действие.

Протокол был подписан в ходе визита казахстанской делегации во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым в Анкару минувшей весной. Он определяет условия сотрудничества в трех сферах: «Стороны осуществляют сотрудничество в следующих областях: 1) взаимный обмен разведывательной военной информацией и экспертными оценками по актуальным темам; 2) мониторинг развития военно-политической обстановки в регионе (государстве), представляющим угрозу безопасности государств; 3) взаимный обмен информацией в отношении международных террористических и других организаций, представляющих угрозу безопасности государств».