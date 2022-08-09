Россияне не могут выплатить долг казахской компании

Российское ООО «Грин-Лайн» задолжало ТОО «KTZExpressShipping» по судну «Жибек Жолы», перевозившим зерно из Бердянска Украины, передает КазТАГ.

«10 августа решением специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султана удовлетворен иск казахстанской компании ТОО «К» (владелец) к ООО «Г» (РФ, Санкт-Петербург - фрахтователь) о взыскании текущей задолженности и процентов за задержку в оплате аренды морских судов «Жибек-жолы» и «Атамекен», - сообщает пресс-служба Специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана.

На основании договоров Бербоут-Чартера от 26 октября 2021 года российской «Грин-Лайн» сроком до 30 ноября 2022 года арендованы суда «Жибек-жолы» и «Атамекен». «На 4 июля по аренде судна «Жибек-жолы» имелась задолженность за июнь 2022 года в размере $66 232,19. В соответствии с условиями договора за задержку арендной платы также начислены штрафные санкции в сумме $11 644,36. Общая сумма составила $77 876,55. Остаток задолженности за период с февраля по июнь 2022 года по аренде судна «Атамекен» составил $532 тыс. За задержку арендной платы фрахтователю также начислены $14 365,87 штрафных санкций. Общая сумма составила $546 365,87. В этой связи решением суда иск удовлетворен со взысканием с фрахтователя в пользу владельца вышеуказанных сумм в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу», - уточнили в суде.