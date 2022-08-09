Пашинян рассказал Раиси об инцидентах на границе с Азербайджаном
Как уже сообщалось, накануне между президентом Ирана Ибрагимом Раиси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор.
Согласно сообщению пресс-службы армянского Кабмина, "премьер-министр Армении представил президенту Ирана подробности недавних пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном. ...Пашинян подчеркнул важность полного выполнения Трехсторонних соглашений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года".