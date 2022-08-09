На берегах Куры выращивали наркотики

Жителя Нефтчалы задержали за выращивание конопли на берегу Куры. Об этом сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Нефтчалинского района и районного отделения Главного управления охраны МВД, был задержан мужчина, выращивавший коноплю на берегу реки Куры в селе Еникенд.

Задержанным оказался житель этого села ранее судимый Акиф Ганиев.

В ходе осмотра территории сотрудниками полиции изъято 65 кустов конопли. В ходе показаний задержанный признался, что занимался выращиванием этих растений.

По факту в Нефтчалинском РОП возбуждено уголовное дело, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.