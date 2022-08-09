РФ подорвала доверие к военному потенциалу страны из-за неудач в Украине

Россия давно считает оборонную промышленность одним из своих самых важных экспортных успехов. Однако сейчас ее военно-промышленный потенциал испытывает значительное давление. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве заявили, что доверие ко многим российским системам вооружений подорвано тем, что они ассоциируются с неудачами войск РФ в войне в Украине.