Евросоюз: европейцы должны быть готовы платить за поддержку Украины

Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы "заплатить цену" за поддержку Украины, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El País.

По его словам, "граждане должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить единство ЕС". Он добавил, что ситуация вокруг Украины "напрямую затрагивает" Европу: "Все войны заканчиваются переговорами. То, что мы помогаем Украине в военном отношении, не означает, что мы не делаем все возможное для переговоров".

"Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений", - отметил Боррель. Он также подчеркнул, что страны юга Европы не должны демонстрировать отсутствие солидарности с севером в энергетическом плане: "Испания может сделать многое, потому что у нее треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа. Мы (Испания - ред.) можем стать воротами в Европу для газа, альтернативного российскому".