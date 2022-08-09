В результате взрывов на военном аэродроме в Крыму уничтожено не менее семи самолетов. Это происшествие может претендовать на звание одного из худших для российской авиации со времен Второй мировой войны - после 1945 года не известно о такой же крупной единоразовой потере авиатехники в одном инциденте в СССР или России, пишет CNN.

Канал уточняет, что данные о потерях были получены благодаря спутниковым снимкам от американской компании Planet Labs, сделанным до и после взрывов на авиабазе Саки.