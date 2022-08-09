Учения ВС КНР в районе Тайваня привели к тому, что администрация США решила на время отложить рассматриваемые варианты в отношении таможенных пошлин на китайские товары, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, это произошло из-за обострения отношений между США и Китаем на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Они считают, что правительство США из-за роста инфляции намеревалось решить проблемы с пошлинами на товары из Китая, которые ввел экс-президент Дональд Трамп. Также планировалось снять некоторые пошлины, чтобы потом обложить ими другие товары.

Однако, как сообщает издание, визит Пелоси привел к тому, что эти меры решили отложить. В Белом доме не хотят принимать шаги, которые могут быть восприняты как эскалация конфликта из-за Тайваня. По данным агентства, во время рассмотрения вопроса по отмене пошлин на некоторые товары из КНР власти США пытались добиться от Пекина аналогичных шагов, однако получили отказ.