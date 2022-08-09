Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович готов пойти на следующие президентские выборы при условии, если в них не будет участвовать нынешний глава государства Владимир Зеленский. Об этом Арестович сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Мой рейтинг - это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю. И я никогда не подвожу людей, с которыми работаю. У меня может быть разное мнение, но я никогда его не вынесу... Потому что я не выношу сор из избы", - сказал он.

Разговоры о президентских амбициях во время войны и военного положения советник главы ОПУ называет некорректными. Но заявил о желании баллотироваться в президенты в случае отказа Зеленского от второго срока.

"Если он (Зеленский - ред.) пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать ни в коем случае, это технически невозможно. Но если он не пойдет, я буду подаваться. Пойду…", - добавил Арестович.