В России на территории воинской части в городе Долгопрудный ночью произошел пожар, сообщает Baza. По данным канала, горело деревянное здание, в котором находилась казарма.

Согласно сообщению, в здании в этот момент находились срочники и персонал, всех эвакуировали. В четверг рано утром российские СМИ со ссылкой на ГУ МЧС сообщили, что пожар ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.

The Insider напоминает, что пожары в российских военкоматах и воинских частях участились с начала вторжения РФ в Украину. 12 мая в воинской части в Хабаровском крае произошел взрыв на пороховом складе, один человек погиб, семь пострадали. Также поджигали военкоматы. Сегодняшний поджог уже 15-й, о котором сообщали российские СМИ.