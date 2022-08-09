Болтон об ошибке США по отношению к Ирану

Экс-советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон раскритиковал администрацию Джо Байдена за переговоры с Ираном по новой ядерной сделке. Об этом он заявил после того, как Министерство юстиции США заочно обвинило члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в планировании его убийства, передает CNN.

"Большая ошибка со стороны администрации продолжать демонстрировать слабость Ирану, умоляя вернуться к ядерной сделке 2015 года", - отметил он.

Болтон считает, что совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был "ошибкой" и "с годами не стал лучше": "Администрация стояла на коленях в Вене, умоляя вернуться к сделке, что посылает сигналы слабости".

По его словам, поведение администрации США поощряет "Тегеран заниматься террористической деятельностью". "Я думаю, будет совершенно правильно сказать, что многие другие американцы являются их мишенями", - добавил Болтон.