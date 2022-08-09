Судно с зерном не смогло выйти из порта Украины
Из украинского порта в Черноморске из-за погодных условий не смогло выйти одно судно с зерном, сообщает Минобороны Турции в Twitter.
«Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море. Вышедшие в среду из Украины два сухогруза с продовольствием продолжают движение по гуманитарному коридору. Погрузка других судов в портах Украины продолжается», - говорится в сообщении.