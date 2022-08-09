Новый штамм коронавируса обнаружили ученые в России
В России обнаружен новый вариант коронавируса, получивший название «Дельтакрон» - гибрид штаммов «Омикрон» и «Дельта», сообщил РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс.
По его словам, вирусы с фрагментами генома «Дельты» стали большой редкостью, так как этот штамм практически исчез. «Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга», - сказал Прусс.
Он уточнил, что первые образцы нового штамма появились в российских лабораториях в начале июля. Со временем их число росло, однако пока распространенность нового варианта невелика. Пока не известно, насколько опасен новый штамм и может ли он вытеснить другие варианты вируса, добавил ученый.
Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что возникновение подобных гибридов вполне возможно при высокой доле зараженного населения, но пока рано говорить о конкретных свойствах «Дельтакрона», сначала надо его детально изучить.
В январе об обнаружении «Дельтакрона» сообщали на Кипре - там его выявили у 25 человек, из-за чего возникли предположения о лабораторной ошибке и загрязнении образца вируса.