Новый штамм коронавируса обнаружили ученые в России

По его словам, вирусы с фрагментами генома «Дельты» стали большой редкостью, так как этот штамм практически исчез. «Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга», - сказал Прусс.

Он уточнил, что первые образцы нового штамма появились в российских лабораториях в начале июля. Со временем их число росло, однако пока распространенность нового варианта невелика. Пока не известно, насколько опасен новый штамм и может ли он вытеснить другие варианты вируса, добавил ученый.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что возникновение подобных гибридов вполне возможно при высокой доле зараженного населения, но пока рано говорить о конкретных свойствах «Дельтакрона», сначала надо его детально изучить.

В январе об обнаружении «Дельтакрона» сообщали на Кипре - там его выявили у 25 человек, из-за чего возникли предположения о лабораторной ошибке и загрязнении образца вируса.