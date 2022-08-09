Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 11:27

Власти Казахстана утвердили протокол о сотрудничестве с Турцией в области военной разведки. Как комфортно России было в Центральной Азии раньше. В Кремле казалось, что достаточно нахмурить брови, как местные элиты тут же бросятся исполнять его пожелания. Китай в регионе российское руководство терпело, считая, что пусть уж лучше Пекин, чем Вашингтон, но не переставало говорить своим местным партнерам здесь: «Китайцы – это только про экономику. Гарантом же военно-политической безопасности в регионе остается только Россия».

А между тем регион менялся. Выросло уже целое поколение, которое Советский Союз-то и не помнило, формировалась своя идентичность, а потому силилось искреннее недоумение от того, почему каждый шаг нужно согласовывать с Москвой – или на нее постоянно оглядываться. Тем более в вопросах, где есть куда более эффективные и выгодные партнеры. Кремль принципиальные изменения в регионе не заметил. А может и заметил, но со свойственным ему высокомерным отношением к «младшим братьям» не придал этому значения: да куда они от нас денутся, к кому пойдут? Российская «спецоперация» в Украине в корне изменила ситуацию. Сначала государства Центральной Азии дистанцировались от авантюры Москвы, а затем – срочно начали диверсифицировать свои с ней контакты. В майках лидеров этого процесса, естественно, Казахстан и Узбекистан. За короткий срок они резко активизировали свои связи с Турцией, и Анкара, воспользовавшись ситуацией, тут же заключила с ними взаимовыгодные соглашения как в экономической, так и в военной сферах.

Не обошли стороны своим вниманием и столь деликатную сферу, как сотрудничество по линии разведки. 10 мая Касым-Жомарт Кемелевич Токаев во время визита в Анкару согласился с предложением турецкой стороны об обмене разведывательными данными – и вот этот протокол сейчас официально утвержден казахстанскими властями. Документ предусматривает сотрудничество в трех сферах: - взаимный обмен разведывательной военной информацией и экспертными оценками по актуальным темам; - мониторинг развития военно-политической обстановки в регионе (государстве), представляющем угрозу безопасности сторон; - взаимный обмен информацией в отношении международных террористических и других организаций, представляющих угрозу безопасности сторон. При этом особо оговаривается, что в передаче разведданных может быть отказано в случаях угрозы национальному суверенитету и безопасности государства одной из сторон или противоречия ее интересам. Но даже с этой оговоркой подписанный и утвержденный договор является событием беспрецедентным. Казахстан является членом Организации Договора о коллективной безопасности, Турция с 1952 года является членом НАТО. И может показаться, что протокол о разведке сродни соглашению, которое в период «холодной войны» подписали бы между собой разведывательная служба социалистический ГДР и разведка, допустим, Великобритании.