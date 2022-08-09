Турецкая разведка тонко и деликатно забирает Центральную Азию новая геополитика
Власти Казахстана утвердили протокол о сотрудничестве с Турцией в области военной разведки.
Как комфортно России было в Центральной Азии раньше. В Кремле казалось, что достаточно нахмурить брови, как местные элиты тут же бросятся исполнять его пожелания. Китай в регионе российское руководство терпело, считая, что пусть уж лучше Пекин, чем Вашингтон, но не переставало говорить своим местным партнерам здесь: «Китайцы – это только про экономику. Гарантом же военно-политической безопасности в регионе остается только Россия».
А между тем регион менялся. Выросло уже целое поколение, которое Советский Союз-то и не помнило, формировалась своя идентичность, а потому силилось искреннее недоумение от того, почему каждый шаг нужно согласовывать с Москвой – или на нее постоянно оглядываться. Тем более в вопросах, где есть куда более эффективные и выгодные партнеры.
Кремль принципиальные изменения в регионе не заметил. А может и заметил, но со свойственным ему высокомерным отношением к «младшим братьям» не придал этому значения: да куда они от нас денутся, к кому пойдут?
Российская «спецоперация» в Украине в корне изменила ситуацию. Сначала государства Центральной Азии дистанцировались от авантюры Москвы, а затем – срочно начали диверсифицировать свои с ней контакты.
В майках лидеров этого процесса, естественно, Казахстан и Узбекистан. За короткий срок они резко активизировали свои связи с Турцией, и Анкара, воспользовавшись ситуацией, тут же заключила с ними взаимовыгодные соглашения как в экономической, так и в военной сферах.
Не обошли стороны своим вниманием и столь деликатную сферу, как сотрудничество по линии разведки. 10 мая Касым-Жомарт Кемелевич Токаев во время визита в Анкару согласился с предложением турецкой стороны об обмене разведывательными данными – и вот этот протокол сейчас официально утвержден казахстанскими властями.
Документ предусматривает сотрудничество в трех сферах:
- взаимный обмен разведывательной военной информацией и экспертными оценками по актуальным темам;
- мониторинг развития военно-политической обстановки в регионе (государстве), представляющем угрозу безопасности сторон;
- взаимный обмен информацией в отношении международных террористических и других организаций, представляющих угрозу безопасности сторон.
При этом особо оговаривается, что в передаче разведданных может быть отказано в случаях угрозы национальному суверенитету и безопасности государства одной из сторон или противоречия ее интересам.
Но даже с этой оговоркой подписанный и утвержденный договор является событием беспрецедентным. Казахстан является членом Организации Договора о коллективной безопасности, Турция с 1952 года является членом НАТО. И может показаться, что протокол о разведке сродни соглашению, которое в период «холодной войны» подписали бы между собой разведывательная служба социалистический ГДР и разведка, допустим, Великобритании.
Что, конечно, совсем не так. ОДКБ – совершенно «беззубая» организация. И если в Москве кто-то еще испытывает иллюзии о том, что она является неким «противовесом НАТО», то остальные ее участники и близко о таком не думают. У них совсем другое видение ОДКБ. И Кремль, сколько бы ни старался, этот настрой переломить не в состоянии.
Поэтому обмен разведывательной информацией между Турцией и Казахстаном – вполне нормальное явление, никакой особой сенсации здесь нет: турки активно заходят в Центральную Азию и им важна каждая мелочь, чтобы оценить имеющиеся здесь угрозы и вызовы. Казахам же важно выработать совместные с турками протоколы безопасности, которые они затем могли бы использовать при прогнозировании развития ситуации.
Но ведь и это еще не все. В ходе визита Токаев и Эрдоган договорились о том, чтобы наладить производство в Казахстане турецких беспилотных летательных аппаратов ANKA, хотя ранее речь шла только об их продаже. А это – совсем другой уровень военно-технического сотрудничества двух стран, означающий кооперацию двух оборонно-промышленных комплексов.
Что означает еще один шаг Казахстана от Москвы и еще один шаг продвижения Турции в Центральную Азию. Это уже тенденция, помешать которой Москва не в силах. Дружба разведками между Казахстаном и Турцией и ослабление позиций России в Центральной Азии – две стороны одной медали.