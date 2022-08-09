Грядет новая битва между США и Евросоюзом из-за Байдена?

Издание отмечает, что никто не ожидал, что один лишь приход в Белый дом Байдена решит все торговые конфликты между Брюсселем и Вашингтоном, однако с нынешней администрацией США отношения по обе стороны Атлантики улучшились и ряд разногласий начал урегулироваться.

По данным издания, предложение уже было одобрено Сенатом Конгресса США, но еще ожидает утверждения со стороны Палаты представителей. Как полагает Евросоюз, в нынешней редакции инициатива "является явно дискриминационной" по отношению к электромобилям, которые производятся в сообществе, заявил изданию представитель Еврокомиссии (ЕК). Еврокомиссия потребовала от американской стороны убрать из текста эти "дискриминационные пункты", чтобы "гарантировать соответствие нормам Всемирной торговой организации".

По версии газеты, воспользовавшись пакетом инициатив, которые направлены на снижение инфляции, американские власти включили меры по стимулированию производства электромобилей в США. Как отмечает El Pais, ЕС согласен с тем, что налоговые кредиты могут служить важным стимулом для продвижения спроса на электромобили. Это крайне важно для содействия переходу к сектору устойчивой мобильности и сокращению выбросов парниковых газов, но Брюссель беспокоит, что для получения доступа к налоговым льготам существуют требования, которые играют не в пользу электромобилей и компонентов, произведенных в ЕС. Один из запросов Вашингтона состоит в том, чтобы полезные ископаемые, используемые для создания автомобиля и его частей, были добыты в США, были переработаны там или поступили из стран, с которыми у них есть соглашение о свободной торговле. Брюссель также считает дискриминационным другое заявление, которое предусматривает, что налоговые льготы, которые в 2028 году достигнут 100%, будут распространяться на аккумуляторы и транспортные средства, собранные в стране.

Как полагают в ЕС, эта инициатива "благоприятствует некоторым странам, богатым минеральными ресурсами, производству аккумуляторов и сборке автомобилей в Северной Америке в ущерб продукции ЕС, экспортируемой в США".