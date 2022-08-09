Тайвань отверг план Китая

Тайвань отвергает модель "одна страна - две системы", которую предлагает Пекин в качестве основы для мирного воссоединения, заявила представитель Министерства иностранных дел Тайваня Джоанн Оу на пресс-конференции в Тайбэе, передает Deutsche Welle.

"Только народ Тайваня может решать свое будущее", - подчеркнула она. По ее словам, Китай использует визит Пелоси "в качестве предлога для разрушения статус-кво", пытаясь "создать новую норму, чтобы запугать тайваньский народ".

Предлагаемая Пекином модель "одна страна - две системы" была применена в отношении Гонконга и Макао, которым после перехода под китайскую юрисдикцию был обещан особый административный статус с широкой автономией.