Украинцы обстреляли Курск: ранены пограничники
В результате обстрела в Глушковском районе Курской области пострадали трое российских пограничников, сообщает Baza.
По предварительным данным, очередной обстрел начался 10 августа около 7 утра. Атака была осуществлена минометными снарядами неустановленного калибра.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
Обстрелы подтвердил губернатор региона Роман Старовойт: «Противник обстреливает приграничные поселки – Теткино, Попово-Лежачи».