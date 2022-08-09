Украинцы обстреляли Курск: ранены пограничники

В результате обстрела в Глушковском районе Курской области пострадали трое российских пограничников, сообщает Baza.

По предварительным данным, очередной обстрел начался 10 августа около 7 утра. Атака была осуществлена минометными снарядами неустановленного калибра.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Обстрелы подтвердил губернатор региона Роман Старовойт: «Противник обстреливает приграничные поселки – Теткино, Попово-Лежачи».