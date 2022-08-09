К крымским татарам пришли с обысками

Российские силовики пришли с обысками в шесть домов крымских татар в Джанкое и Джанкойском районе Крыма. Об этом пишет The Insider со ссылкой на движение «Крымская солидарность».

По словам адвоката Эмиля Курбединова, у многих юристов, сотрудничающих с «Крымской солидарностью», отключена мобильная связь: «...В последнее время обыски проводят в 4 утра и отключают точечно у адвокатов мобильную сеть. Это делается для того, чтобы пострадавшие не могли дозвониться до адвокатов, не собирались люди и корреспонденты не смогли сделать фото и видео...».

Всех шестерых крымских татар после обысков задержали и доставили в Управление ФСБ Крыма.