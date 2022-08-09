Африка не хочет участвовать «в новой войне» России и США

Нежелание стран Африки быть втянутыми в новую холодную войну между Россией и США является главным препятствием для Вашингтона, который недавно принял новую стратегию в отношении стран Африки к югу от Сахары, пишет Foreign Policy.

Несмотря на заверения Вашингтона в том, что «его внимание к континенту никак не связано с соперничеством ведущих держав», в фокусе интересов США в Африке находится именно конкуренция с Россией и Китаем, отмечает издание.

Cтраны Африки, в свою очередь, не хотят становиться участниками новой холодной войны между Москвой и Вашингтоном и предпочитают Китай США из-за отсутствия у Пекина амбиций «вмешиваться во внутреннюю политику африканских стран», отмечает Foreign Policy. Еще одним плюсом Китая в Африке считают предоставляемые Пекином кредиты.