Африка не хочет участвовать «в новой войне» России и США
Нежелание стран Африки быть втянутыми в новую холодную войну между Россией и США является главным препятствием для Вашингтона, который недавно принял новую стратегию в отношении стран Африки к югу от Сахары, пишет Foreign Policy.
Несмотря на заверения Вашингтона в том, что «его внимание к континенту никак не связано с соперничеством ведущих держав», в фокусе интересов США в Африке находится именно конкуренция с Россией и Китаем, отмечает издание.
Cтраны Африки, в свою очередь, не хотят становиться участниками новой холодной войны между Москвой и Вашингтоном и предпочитают Китай США из-за отсутствия у Пекина амбиций «вмешиваться во внутреннюю политику африканских стран», отмечает Foreign Policy. Еще одним плюсом Китая в Африке считают предоставляемые Пекином кредиты.
В ходе начавшегося в воскресенье африканского турне госсекретарь США Энтони Блинкен посетил ЮАР, Демократическую Республику Конго и Руанду, а также объявил о новой стратегии США для стран Африки к югу от Сахары, согласно которой Вашингтон признает эти государства «геополитическими игроками и критически важными партнерами в решении наиболее острых проблем сегодняшнего дня, включая поддержание открытой и стабильной системы международных отношений».
«Наше стремление к укреплению партнерства с Африкой не связано с попытками превзойти кого-то», - заявлял Блинкен в ЮАР, однако, как отмечает издание, несмотря на это, Россия упоминается в документе семь раз, а Китай обвиняется в попытках «ухудшить отношения США с населением и правительствами африканских государств».