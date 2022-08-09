Кямран Мирзаханов успешно выступает в Бельгии

Азербайджанский велосипедист Кямран Мирзаханов успешно выступает на соревнованиях в Бельгии.

Для подготовки к чемпионату мира Федерация велоспорта Азербайджана отправила спортсмена молодежной сборной страны на 40-дневные сборы в бельгийский клуб Cannibal Team. Там Кямран выступил в соревновании под названием Beveren-Belgium и занял достаточно высокое 13-е место среди 70 участников.

В рамках подготовки к чемпионату мира Мирзаханов выступит еще в ряде стартов, как входящих в календарь Международного союза велосипедистов, так и внутреннего значения.