Народные артисты продали квартиры, подаренные президентом

Ныне покойные народные артисты Габиль Алиев, Яшар Нури и Сиявуш Аслан продали квартиры, которые им подарил президент. Об этом в интервью журналистам заявил народный артист Тариель Гасымов.

«Президент одновременно подарил нам, народным артистам, квартиры. Но я не единственный, кто продал ее. Первым свою квартиру продал Габиль Алиев, а за ним Сиявуш Аслан. Яшар Нури и вовсе продал ордер. После продажи подаренной квартиры я купил себе и сыну машины», - сказал Тариель Гасымов.

Актер добавил, что он также купил жилплощадь вблизи станции метро «Нефтчиляр» и построил дом в Агстафе.