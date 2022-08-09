Резников: Зеленский не анонсировал контрнаступление на юге

Чиновник отреагировал на фразу «Сейчас уже анонсирована деоккупация. И сами же военные говорят, что после того, как мы анонсировали, что основным ударом контрнаступления будет юг…».

Глава Минобороны призвал «не гадать» о стратегических замыслах Генштаба, ожидая тех или иных действий ВСУ, а также не говорить о военных, поскольку это может сыграть на руку противнику.

Военно-политическое руководство Украины не анонсировало контрнаступление на юге. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью «Украинской правде».

Он заявил, что украинское правительство такого не анонсировало: «Я не знаю, где вы это взяли».

По его словам, президент страны Владимир Зеленский не анонсировал никаких операций, однако говорил, что Украина освободит всю морскую полосу на юге.

Также он прокомментировал заявление о том, что Украина «спровоцировала» то, что россияне в последние недели стянули значительные силы на юг: «А кто сказал, что мы спровоцировали?».

Глава Минобороны добавил, что он не может объяснять в интервью план высшего руководства: «Вы ведь не знаете, что на самом деле находится в стратегическом замысле и где? Пусть россияне считают, что они отреагировали».