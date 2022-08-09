США не ограничивают выдачу виз россиянам, но...
Никаких ограничений на выдачу виз и въезд в США для россиян нет, заявила представитель Госдепартамента Джули Стаффт, курирующая вопросы выдачи виз.
По ее словам, хотя сейчас посольство США в Москве не принимает заявки на получение виз «из-за ограничений, введенных российскими властями на работу посольства», граждане России могут подать заявление и получить визу в любой дипмиссии США в любой другой стране. «И они делают это регулярно, мы это приветствуем», - цитирует ее Meduza.