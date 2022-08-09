Германия утратила доверие Евросоюза из-за России

Германия потеряла доверие Евросоюза из-за тесных взаимоотношений с Россией в отрасли энергетики, пишет Foreign Affairs.

По данным издания, тесные энергетические отношения Германии с Россией привели к дефициту доверия к ФРГ среди многих европейских союзников. «В частности, из-за отказа приостановить проект газопровода «Северный поток - 2» всего за несколько дней до начала войны в Украине», - поясняется в статье издания.

Издание отмечает, что Германия в обозримом будущем сможет вернуть свое лидерство в решении более широких проблем безопасности ЕС.