Россия захватила в Украине «строительные блоки ее экономики - ее природные ресурсы». Если России удастся присоединить захваченные украинские территории, Киев потеряет доступ к двум третям своих месторождений. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что за шесть месяцев войны Кремль расширил контроль над некоторыми из самых богатых полезными ископаемыми земель в Европе. «В Украине находятся одни из крупнейших в мире запасов титановой и железной руды, месторождения неиспользованного лития, а также огромные залежи угля. В совокупности они стоят десятки триллионов долларов», - говорится в материале.

Минералы на захваченных территориях используются «для всего, от деталей самолетов до смартфонов».

Американское издание оценивает стоимость ресурсов на захваченных территориях Украины в 12,4 триллиона долларов.