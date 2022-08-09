Армянские дети пойдут в школу в рюкзаках с портретом Ататюрка фото
В ереванском торговом центре «Урарту» продаются рюкзаки с портретом и подписью основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Об этом сообщают пользователи армянского сегмента социальных сетей.
В еще одном столичном магазине жители Еревана заметили школьный ранец с цитатой Ататюрка «Ne mutlu türküm diyene» («Какое счастье быть турком»).
Некоторые армянские юзеры возмущаются и негодуют наличием на прилавках армянских магазинов турецкой продукции, тем более с символикой Турции. Другие же предлагают не удивляться, так как в Армении давно продаются вещи турецкого производства.
Один из пользователей вовсе заявил, что «все ходят в турецком», а его первая футбольная форма была клуба «Бешикташ» с именем «Ахмет Дурсун» на спине.