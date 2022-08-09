Азербайджанские танкисты готовятся к «Танковому биатлону»

Продолжается подготовка азербайджанских танкистов, которые примут участие в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках «Армейских международных игр-2022» на российском военном полигоне Алабино.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, азербайджанские военнослужащие проверили техническое состояние танков, которые будут участвовать в международном конкурсе, выполнили контрольные стрельбы из штатного оружия боевых машин.

Встретившись с командой, генерал-майор Ильгар Лятифов от имени руководства Министерства обороны пожелал ей успехов и достойного представления страны на соревнованиях.

Отметим, что азербайджанские танкисты, которые будут соревноваться с экипажем из Монголии в конкурсе «Танковый биатлон», выступят 13 августа.