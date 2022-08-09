Экс-глава Генштаба России: HIMARS кардинально изменят войны будущего
В России прогнозируют, что перевооружение армий на системы HIMARS и их аналоги кардинально изменит формы ведения войны.
По словам бывшего первого замминистра обороны РФ Юрия Балуевского, война будущего будет представлять собой «высокоточный град боеприпасов».
Это, в свою очередь, может «привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике».
«Массовое применение таких средств поражения как с наземных, так и с авиационных носителей в перспективе может изменить формы и способы ведения наземных боевых действий, создав своего рода высокоточный град боеприпасов, и привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике: танки, БМП и орудия просто не будут выживать в условиях массированного применения высокоточных боеприпасов, а выход танков на дистанцию применения своего главного оружия станет практически невозможным», - отметил генерал, которого цитируют российские СМИ.
Напомним, Балуевский в 2004-2008 годах возглавлял Генштаб ВС РФ.