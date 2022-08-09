Мужчина с электронным браслетом ударил себя ножом в Барде
В Барде мужчина ударил себя ножом, передает АПА.
Инцидент произошел в селе Гюлогуллары. Житель данного села 36-летний Исмаил Гумбатов был госпитализирован в Бардинский лечебно-диагностический центр с ножевыми ранениями в различных областях тела.
Как отметили в районном отделении полиции, И.Гумбатов нанес себе телесные повреждения на почве семейного конфликта в своем доме.
В ведомстве также добавили, что пострадавший имел судимость и носил электронный браслет.