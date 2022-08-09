«Нейтралитет не означает демилитаризацию»: Молдова укрепит свою армию

Молдова, несмотря на закрепленный в ее Конституции нейтралитет, будет модернизировать свою армию,заявил вице-премьер-министр - министр иностранных дел и европейской интеграции страны Николай Попеску.

«Мы нейтральное государство по Конституции, но нейтралитет не означает демилитаризацию. Нейтральные государства даже больше, чем союзные государства нуждаются в сильных, современных, функциональных армиях, способных защищать нейтралитет», - сказал он.

Попеску отметил, что руководство Молдовы рассчитывает на помощь внешних партнеров в укреплении и обновлении вооруженных сил. Он подчеркнул, что оборона страны находится в запущенном состоянии последние 30 лет с момента объявления страной независимости.