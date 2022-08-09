В России назвали фейком сообщения об отправке северокорейцев в Украину

Сообщения о том, что Северная Корея предложила направить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в войне в Украине, являются фейками. Об этом заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Представитель МИД РФ "со всей ответственностью" заявил, что "данные сообщения от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся".

Отправка северокорейских добровольцев в Украину не планируется, подчеркнул Нечаев.