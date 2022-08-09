Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 13:36

США выделят $89 миллионов на разминирование территории Украины. На эти деньги планируется обучить 100 команд по разминированию. Площадь заминированных земель здесь оценивается в 160 000 квадратных километров. В Украине трагедия, масштабы которой еще предстоит подсчитать. Вал российского артиллерийского огня сметает перед собой города и села, оставляя на поверхности только марсианские пейзажи, которые, к тому же, густо засеиваются минами.

Помогать в разминировании украинцам, конечно же, нужно. Но при этом вряд ли стоит забывать про заминированный Карабах. На освобожденных от оккупации территориях есть такие места, где армяне закопали более 10 мин на каждом квадратном метре. На сегодняшний день наиболее разминированным является Агдамский район – от мин очищено 16% его территории. В Физулинском районе этот показатель составляет около 10-11%. В других регионах он еще ниже. То есть освобожденные территории остаются землей, в каждой складке которой таится смерть. С момента подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года 224 человека пострадали от мин – среди них есть погибшие и раненые. Из них 138 пострадали в районах, не охваченных переданными минными картами, поскольку эти карты – не более чем «филькина грамота», зияющая пропусками и неточностями. Сеять смерть армянские военные научились, а вот документировать эти «посевы» – нет. Требуется сложная и масштабная работа, чтобы разминировать эти земли. Требуется международная помощь, чтобы не гремело на освобожденных территориях время от времени «эхо войны», заставляющее тревожно сжиматься сердце и гадать – есть ли после взрыва погибшие? Как тяжело ранены те, кто нарвался на мину?