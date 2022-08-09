На юге Грузии в центре города Ахалкалаки, населенном преимущественно армянами, произошла стычка между экс-депутатом села Кумурдо Ашотом Сааряном и сотрудниками полиции.

Как сообщает издание jnews.ge, в инциденте участвовал заместитель начальника местной полиции Андраник Петросян. По словам очевидцев, после ожесточенных споров и заламывания рук полицейские посадили Ашота Сааряна в полицейскую машину и увезли. Что стало причиной конфликта, на данном этапе неизвестно.

Согласно данным, Ашот Саарян находится под административным арестом. Его обвиняют в нарушении статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, что означает «неповиновение законному требованию сотрудника полиции».