Российские миротворцы – лучшие на Земле

Москва считает неоправданными критические заявления в адрес российских миротворцев в Карабахе. Об этом заявил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг критике деятельность российских миротворцев, размещенных в Карабахе. Касаясь последних событий в Карабахе, Пашинян отметил, что они происходили при попустительстве российских миротворцев.

Дипломат подчеркнул, что российский миротворческий контингент предпринимает необходимые усилия для стабилизации ситуации в регионе. И азербайджанская, и армянская стороны неоднократно отмечали важную роль российских военнослужащих в Карабахе.

«Считаем отдельную критику в адрес миротворцев неоправданной. А за дополнительными деталями предложили бы обратиться в Минобороны России», - сказал представитель МИД РФ.