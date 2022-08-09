США не отстают от Китая: и микрочипы будут свои

США 11 августа начали программу импортозамещения в области производства микрочипов, после того как президент страны Джо Байден подписал соответствующий закон.

Американские власти выделят $52 млрд на постройку предприятий по производству электроники на территории Америки. Новый закон содержит прямой запрет для финансируемых американским правительством компаний на расширение своего производства в Китае в течение 10 лет. Сделано это для того, чтобы минимизировать зависимость от Азии, производящей 75% всех передовых микрочипов. «К сожалению, сейчас мы производим 0% высокотехнологичных полупроводников. Китай вырывается вперед, развивая эту отрасль. При этом Коммунистическая партия Китая активно настраивает американский бизнес на борьбу с новым законом», - сказал Байден после подписания закона.

Эксперты считают, что США предприняли этот шаг из-за возросшей напряженности с Китаем из-за Тайваня.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что введение закона США о выделении поддержки развитию производства полупроводников в стране может стать причиной нарушений глобальных цепочек поставок полупроводников. Он отметил, что закон ограничивает нормальную инвестиционную, экономическую и торговую деятельность компаний в Китае.