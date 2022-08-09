МИД России: Ситуация в Карабахе остается в центре внимания Москвы

«Ситуация в Карабахском регионе остается в центре внимания России». Об этом заявил на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, добавив, что Москва следит за происходящим и находится в постоянном контакте как с Баку, так и с Ереваном, в том числе на высшем уровне.

Он напомнил, что 4 августа Министерство иностранных дел России сделало заявление в связи с обострением ситуации в регионе, призвав обе страны проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня.

«Россия вновь подтверждает необходимость урегулирования всех вопросов в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. На основе этих заявлений должны решаться все вопросы, в том числе вокруг Лачинского коридора. Пункт 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года предусматривает, что по согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Ханкенди и Арменией с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута», - напомнил Нечаев.